LA TERRASSE DU JEUDI 17 SEPTEMBRE Lunel
jeudi 17 septembre 2026 · Lunel
Informations pratiques
Lunel
LA TERRASSE DU JEUDI 17 SEPTEMBRE
277A Rue Tivoli Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Les Jeudis dès 19h rendez-vous sur la Terrasse des Arènes !
Entrée 6 € (Incluant un verre à vin et une dégustation de vin ou de soft.)
ANIMATION MADAME MESSIEURS (ambiance club chic et festive autour d’un piano blanc illuminé)
VIGNERONS Domaine Haut Courchamp, Domaine La Clausade, Domaine Daumas
FOOD La Table d’Amis chez Richard et Wan, La Maison Soubeiran, Fils de la Terre, Maison Socle, Le Labo, Le Mas Victor, L’Apéro Gourmand de Nath, IceRoll Events et Gab & Co .
277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01
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English :
Every Thursday at 7 p.m., join us at the Terrasse des Arènes!
Admission: 6 ? (Includes a glass of wine and a wine or soft drink tasting.)
L’événement LA TERRASSE DU JEUDI 17 SEPTEMBRE Lunel a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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