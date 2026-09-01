Informations pratiques

Lunel

LA TERRASSE DU JEUDI 17 SEPTEMBRE

277A Rue Tivoli Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Les Jeudis dès 19h rendez-vous sur la Terrasse des Arènes !

Entrée 6 € (Incluant un verre à vin et une dégustation de vin ou de soft.)

ANIMATION MADAME MESSIEURS (ambiance club chic et festive autour d’un piano blanc illuminé)

VIGNERONS Domaine Haut Courchamp, Domaine La Clausade, Domaine Daumas

FOOD La Table d’Amis chez Richard et Wan, La Maison Soubeiran, Fils de la Terre, Maison Socle, Le Labo, Le Mas Victor, L’Apéro Gourmand de Nath, IceRoll Events et Gab & Co .

277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 31 13 19 01

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English :

Every Thursday at 7 p.m., join us at the Terrasse des Arènes!

Admission: 6 ? (Includes a glass of wine and a wine or soft drink tasting.)

L’événement LA TERRASSE DU JEUDI 17 SEPTEMBRE Lunel a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL