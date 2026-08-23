LES OISEAUX DE LA LIBERTÉ Lunel
samedi 12 septembre 2026 · Lunel
Informations pratiques
Lunel
LES OISEAUX DE LA LIBERTÉ
3 Place Louis Christol Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le 12 septembre 2026 10h30-12h & 14h-16h
L’association L’Esthète de l’Art organise un atelier créativité pour les familles sur le thème de l’oiseau.
Objectif créer des oiseaux colorés pour les accrocher à l’arbre de la Liberté et ainsi réaliser une exposition participative éphémère. Cet atelier pour les familles est l’occasion de rencontrer l’artiste Anna Pourchot et les bénévoles de l’association qui vous guideront dans votre processus créatif avec des techniques de modelage, de peinture et d’écriture. .
3 Place Louis Christol Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 9 81 92 35 95
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English : LES OISEAUX DE LA LIBERTÉ
September 12, 2026? 10:30 a.m.–12:00 p.m. & 2:00 p.m.–4:00 p.m.
L’événement LES OISEAUX DE LA LIBERTÉ Lunel a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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