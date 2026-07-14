La Terre en fête stade de foot Ouville-la-Rivière

Informations pratiques

Ouville-la-Rivière

La Terre en fête

stade de foot Avenue Jacques Masselin Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Animations diverses, soirée festive, marché de producteurs locaux… .

stade de foot Avenue Jacques Masselin Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 05 99 mairie.ouvillelariviere@orange.fr

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English : La Terre en fête

L’événement La Terre en fête Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux