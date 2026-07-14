AGENDA · Ouville-la-Rivière
La Terre en fête stade de foot Ouville-la-Rivière
samedi 5 septembre 2026 · stade de foot · Ouville-la-Rivière
Informations pratiques
Ouville-la-Rivière
La Terre en fête
stade de foot Avenue Jacques Masselin Ouville-la-Rivière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Animations diverses, soirée festive, marché de producteurs locaux… .
stade de foot Avenue Jacques Masselin Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 05 99 mairie.ouvillelariviere@orange.fr
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English : La Terre en fête
L’événement La Terre en fête Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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