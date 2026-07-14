Soirée caritative & culturelle EPADEC Salle des fêtes Ouville-la-Rivière
samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes · Ouville-la-Rivière
Informations pratiques
Ouville-la-Rivière
Soirée caritative & culturelle EPADEC
Salle des fêtes Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Découverte culturelle spécialités congolaises & africaines.
En live sur scène Yann Ndebeka avec son groupe & le DJ Pierre-José Saffary.
Mise en place d’une tombola.
Inscription auprès de l’Association. .
Salle des fêtes Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie
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English : Soirée caritative & culturelle EPADEC
L’événement Soirée caritative & culturelle EPADEC Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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