Soirée caritative & culturelle EPADEC Salle des fêtes Ouville-la-Rivière

Informations pratiques

Ouville-la-Rivière

Soirée caritative & culturelle EPADEC

Salle des fêtes Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Découverte culturelle spécialités congolaises & africaines.

En live sur scène Yann Ndebeka avec son groupe & le DJ Pierre-José Saffary.

Mise en place d’une tombola.

Inscription auprès de l’Association. .

Salle des fêtes Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie

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English : Soirée caritative & culturelle EPADEC

L’événement Soirée caritative & culturelle EPADEC Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux