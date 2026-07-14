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AGENDA · Ouville-la-Rivière

Soirée caritative & culturelle EPADEC Salle des fêtes Ouville-la-Rivière

samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes · Ouville-la-Rivière

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Allée de la Saâne
Ville
76860 Ouville-la-Rivière
Département
Seine-Maritime
Tarif

Ouville-la-Rivière

Soirée caritative & culturelle EPADEC

Salle des fêtes Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Découverte culturelle spécialités congolaises & africaines.
En live sur scène Yann Ndebeka avec son groupe & le DJ Pierre-José Saffary.
Mise en place d’une tombola.
Inscription auprès de l’Association.   .

Salle des fêtes Allée de la Saâne Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie  

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English : Soirée caritative & culturelle EPADEC

L’événement Soirée caritative & culturelle EPADEC Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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