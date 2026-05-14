La tête dans les étoiles avec le tour Francas 2026 Trestraou Perros-Guirec
La tête dans les étoiles avec le tour Francas 2026 Trestraou Perros-Guirec vendredi 24 juillet 2026.
Perros-Guirec
La tête dans les étoiles avec le tour Francas 2026
Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Animations ludiques , sur le thème la tête dans les étoiles. Un ensemble d’activités et de jeux seront proposées qui permettront aux enfants d’enrichir leurs connaissances sur le ciel et l’espace. Si les conditions météo sont favorables, les participants seront amenées à observer le ciel. .
Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La tête dans les étoiles avec le tour Francas 2026 Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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