La tête dans les étoiles avec le tour Francas 2026 Trestraou Perros-Guirec

Perros-Guirec

La tête dans les étoiles avec le tour Francas 2026

Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Animations ludiques , sur le thème la tête dans les étoiles. Un ensemble d’activités et de jeux seront proposées qui permettront aux enfants d’enrichir leurs connaissances sur le ciel et l’espace. Si les conditions météo sont favorables, les participants seront amenées à observer le ciel. .

Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La tête dans les étoiles avec le tour Francas 2026 Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de Perros-Guirec