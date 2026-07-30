Informations pratiques

Laruns

La tête dans les étoiles

Béarn Pont de Camps Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Sous le ciel nocturne exceptionnel des Pyrénées, venez vous initier aux mystères de l’astronomie. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, vous apprendrez à vous repérer parmi les étoiles et constellations, puis observerez au télescope quelques merveilles du ciel.

Repli en salle en cas de météo défavorable. Réservation obligatoire Béarn Pont de Camps. .

Béarn Pont de Camps Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 19 54

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English : La tête dans les étoiles

L’événement La tête dans les étoiles Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées