Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes Bious-Oumettes Laruns
Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes Bious-Oumettes Laruns jeudi 30 juillet 2026.
Laruns
Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes
Bious-Oumettes Bious Oumettes Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez rencontrer les bergers et découvrir leur quotidien en estive.
Au programme démonstration de la traite à partir de 9h, explication sur la vie de la chèvre en estive, dégustation et vente de crottins d’estive. Café des chevriers offert !
Accès route, parking de Bious-Oumettes, la cabane se trouve à droite GPS 42.87141, -0.45081
Infos et résas par téléphone 06 10 54 75 83 .
Bious-Oumettes Bious Oumettes Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 54 75 83
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English : Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes
L’événement Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes Laruns a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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