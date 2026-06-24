Plourivo

La tête dans les nuages

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Vous avez la tête dans les nuages ? Leur fugace beauté et leur diversité vous émerveillent et vous questionnent… ? Rêveurs ou scientifiques, participez à une balade d’observation des nuages, à un atelier créatif et scientifique durant lequel nous fabriquerons notre propre nuage ! A partir de 8 ans. .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement La tête dans les nuages Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol