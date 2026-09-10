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La tombe de Marie Talbot au cimetière de Morogues, un patrimoine en péril, Grange David, Morogues

samedi 19 septembre 2026 · Grange David · Morogues

La tombe de Marie Talbot au cimetière de Morogues, un patrimoine en péril, Grange David, Morogues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grange David
Adresse
Place des Tilleuls Morogues
Ville
18220 Morogues
Département
Cher

La tombe de Marie Talbot au cimetière de Morogues, un patrimoine en péril 19 et 20 septembre Grange David Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La tombe de Marie Talbot, première potière de La Borne au XIXᵉ siècle, célèbre pour son œuvre imagière, menace de disparaître, rongée par le temps, dans le cimetière de Morogues. L’association Morogues au fil du Temps, au-delà de son travail de recherches historiques, se propose de la restaurer. La visite au cimetière sera libre et deux conférences se tiendront à la Grange David les 19 et 20 septembre à 16h pour présenter, outre la démarche et le projet, une femme hors du commun pour son époque.

Grange David Place des Tilleuls Morogues Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire 06 18 09 76 90 La tombe de Marie Talbot, première potière de La Borne au 19e siècle, célèbre pour son œuvre imagière, menace de disparaître, rongée par le temps, dans le cimetière de Morogues. L’association Morogues au fil du Temps, au-delà de son travail de recherches historiques, se propose de la restaurer. La visite au cimetière sera libre et deux conférences se tiendront à la Grange David les 19 et 20 septembre à 16h pour présenter, outre la démarche et le projet, une femme hors du commun pour son époque. Parking sur la place face à la grange David
La tombe de Marie Talbot, première potière de La Borne au XIXᵉ siècle, célèbre pour son œuvre imagière, menace de disparaître, rongée par le temps, dans le cimetière de Morogues.

©Senée Annie

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