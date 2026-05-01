La tonte des moutons Morcenx-la-Nouvelle
La tonte des moutons Morcenx-la-Nouvelle dimanche 17 mai 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
La tonte des moutons
Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le saviez-vous ?
En principe, un mouton est tondu une fois par an.
La tonte des moutons, dans certains pays, est un sport avec compétitions !
Alors, petits et grands, ne manquez pas ce rendez-vous fort curieux.
Les membres de l’association Les moutons du Brassenx vous attendent et répondront
Le saviez-vous ?
En principe, un mouton est tondu une fois par an.
La tonte des moutons, dans certains pays, est un sport avec compétitions !
Alors, petits et grands, ne manquez pas ce rendez-vous fort curieux.
Les membres de l’association Les moutons du Brassenx vous attendent et répondront bien volontiers à vos interrogations ! .
Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 67 73 f.affagard@wanadoo.fr
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English : La tonte des moutons
Did you know?
Sheep are normally shorn once a year.
In some countries, sheep shearing is a competitive sport!
So, young and old alike, don’t miss this curious event.
The members of the Les moutons du Brassenx association are waiting to welcome you and answer your questions
L’événement La tonte des moutons Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Morcenx
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