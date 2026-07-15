Informations pratiques

Laure-Minervois

LA TOUR BOISÉE EN BALADE

1 Rue du Château d’Eau Laure-Minervois Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La Tour Boisée en balade

Partez à la découverte du vignoble en compagnie de Jean-Louis Poudou, vigneron indépendant, qui vous partagera sa vision du métier et sa philosophie au cœur de la nature.

Programme de la journée

9h30 Accueil des participants au domaine.

10h00 Balade commentée dans les vignes, avec présentation du domaine, de son histoire et de son approche de la viticulture.

11h30 Retour au domaine pour une dégustation des vins, suivie d’un déjeuner convivial mettant à l’honneur des produits locaux.

Informations pratiques

Tarif 20 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

Réservation obligatoire au moins 48 heures à l’avance.

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1 Rue du Château d’Eau Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 04 info@domainelatourboisee.com

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English :

A Stroll Through La Tour Boisée

Set out to explore the vineyard with Jean-Louis Poudou, an independent winemaker, who will share his perspective on the craft and his philosophy in the heart of nature.

Schedule for the day:

9:30 a.m.: Welcome for participants at the estate.

10:00 a.m.: Guided walk through the vineyards, with a presentation of the estate, its history, and its approach to viticulture.

11:30 a.m.: Return to the estate for a wine tasting, followed by a convivial lunch featuring local products.

Practical Information:

Price: 20 € per person (free for children under 12).

Reservations required at least 48 hours in advance.

L’événement LA TOUR BOISÉE EN BALADE Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par