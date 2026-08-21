La Tour : deux châteaux en un, Domaine de La Tour, Saint-Chaptes

Informations pratiques

La Tour : deux châteaux en un 19 et 20 septembre Domaine de La Tour Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur d’un vaste domaine agricole s’étendant sur les riches terres alluviales de la rive nord du Gardon, le domaine de La Tour présente une particularité remarquable : il réunit non pas un, mais deux châteaux. À un donjon médiéval est venu s’ajouter, à la fin du XVIIIe siècle, un élégant château de style Directoire. L’ensemble est magnifié par un remarquable parc paysager du XVIIIe siècle, qui confère au site un caractère exceptionnel.

Domaine de La Tour 30190 Saint-Chaptes Saint-Chaptes 30190 Gard Occitanie 07 84 71 03 63 D’ après un plan de 1795, un jardin vivrier et des vergers s’organisaient autour d’une double allée de platanes, d’allées transversales et d’ une noria. L’ architecte Meunier, auteur du château néo- classique, a proposé en 1796 quelques modifications et a ajouté face au nouveau portail, un bosquet de platanes que l’on peut admirer aujourd’hui encore. Les alignements de platanes forment un grand axe central et donnent un caractère spectaculaire à l’ensemble qui a été transformé en un parc paysager, riche de belles essences d’arbres et d’un labyrinthe de buis taillés en topiaires. Un donjon du XIIIe siècle domine le parc. Parking facile d’accès.

Au coeur d’un domaine agricole qui s’étend sur les riches terres alluviales de la rive nord du Gardon, il n’y a pas un château de La Tour mais deux : à un donjon médiéval s’est en effet ajouté un Un…

©Natalie de Montille