Parcours commenté du village de Saint-Chaptes, Champ de foire à Saint-Chaptes, Saint-Chaptes
samedi 19 septembre 2026 · Champ de foire à Saint-Chaptes · Saint-Chaptes
Informations pratiques
Parcours commenté du village de Saint-Chaptes 19 et 20 septembre Champ de foire à Saint-Chaptes Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Au départ du champ de foire, garez-vous à l’ombre des platanes et rendez-vous au foyer, première étape du parcours. Vous y découvrirez une exposition retraçant l’évolution du tissus parcellaire de Saint-Chaptes.
Partez ensuite à la découverte du village. A chaque étape, des membres de l’assocation vous accueillent pour vous dévoiler ses secrets.
Champ de foire à Saint-Chaptes Avenue du champ de foire 30190 Saint-Chaptes Saint-Chaptes 30190 Gard Occitanie
Au départ du champ de foire, garez-vous à l’ombre des platanes et rendez-vous au foyer, première étape du parcours. Vous y découvrirez une exposition retraçant l’évolution du tissus parcellaire de à…
©ACPR
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