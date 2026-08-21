Parcours commenté du village de Saint-Chaptes, Champ de foire à Saint-Chaptes, Saint-Chaptes

Informations pratiques

Parcours commenté du village de Saint-Chaptes 19 et 20 septembre Champ de foire à Saint-Chaptes Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au départ du champ de foire, garez-vous à l’ombre des platanes et rendez-vous au foyer, première étape du parcours. Vous y découvrirez une exposition retraçant l’évolution du tissus parcellaire de Saint-Chaptes.

Partez ensuite à la découverte du village. A chaque étape, des membres de l’assocation vous accueillent pour vous dévoiler ses secrets.

Champ de foire à Saint-Chaptes Avenue du champ de foire 30190 Saint-Chaptes Saint-Chaptes 30190 Gard Occitanie

Au départ du champ de foire, garez-vous à l’ombre des platanes et rendez-vous au foyer, première étape du parcours. Vous y découvrirez une exposition retraçant l’évolution du tissus parcellaire de à…

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