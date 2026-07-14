Informations pratiques

Royan

La Tournée des plages Beach volley

plage de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-30 21:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-18 2026-07-30

Tournois beach-volley (3×3) accessibles à tous débutants ou confirmés, touristes ou locaux. Chaque matin de tournois, nous proposerons également des initiations gratuites pour tous.

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plage de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tdp.beach@gmail.com

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English :

Beach volleyball tournaments (3×3) open to all: beginners or experienced, tourists or locals. On each tournament morning, we’ll also be offering free initiations for all.

L’événement La Tournée des plages Beach volley Royan a été mis à jour le 2026-07-10 par Mairie de Royan