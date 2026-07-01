La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Saint-Vincent-sur-Jard

La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique

Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

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Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

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English :

L’événement La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral