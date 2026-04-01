La tournée du collectif Comme Un Gant Plainoiseau
La tournée du collectif Comme Un Gant Plainoiseau samedi 25 avril 2026.
Plainoiseau
La tournée du collectif Comme Un Gant
Salle des fêtes Plainoiseau Jura
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Le collectif Comme un Gant fait son grand retour en unissant ses forces et ses ressources pour programmer Marie-Magdeleine, une figure emblématique du théâtre de rue. Une initiative collective et inédite à ne pas manquer !
3 spectacles 3 dates 3 lieux
à voir ensemble ou séparément
G.R.A.I.N, histoire de fous
Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…
Durée 1h35 à partir de 12 ans .
Salle des fêtes Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lecolombierdesarts.fr
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English : La tournée du collectif Comme Un Gant
L’événement La tournée du collectif Comme Un Gant Plainoiseau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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