Plainoiseau

La tournée du collectif Comme Un Gant

Salle des fêtes Plainoiseau Jura

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le collectif Comme un Gant fait son grand retour en unissant ses forces et ses ressources pour programmer Marie-Magdeleine, une figure emblématique du théâtre de rue. Une initiative collective et inédite à ne pas manquer !

3 spectacles 3 dates 3 lieux

à voir ensemble ou séparément

G.R.A.I.N, histoire de fous

Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…

Durée 1h35 à partir de 12 ans .

Salle des fêtes Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lecolombierdesarts.fr

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English : La tournée du collectif Comme Un Gant

L’événement La tournée du collectif Comme Un Gant Plainoiseau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu