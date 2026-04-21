La Touvre en fête Soirée concert rue De Coubertin Magnac-sur-Touvre

Magnac-sur-Touvre

La Touvre en fête Soirée concert

rue De Coubertin Plaine de jeux Marcel Pagnol Magnac-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

5ème édition de la Touvre en fête, et découvrez comment comprendre et jouer avec la Touvre, à travers des animations et concerts.

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rue De Coubertin Plaine de jeux Marcel Pagnol Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 50

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English :

5th edition of the Touvre en fête, and discover how to understand and play with the Touvre, through animations and concerts.

L’événement La Touvre en fête Soirée concert Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême