La Touvre en fête Soirée concert rue De Coubertin Magnac-sur-Touvre
La Touvre en fête Soirée concert rue De Coubertin Magnac-sur-Touvre samedi 30 mai 2026.
Magnac-sur-Touvre
La Touvre en fête Soirée concert
rue De Coubertin Plaine de jeux Marcel Pagnol Magnac-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
5ème édition de la Touvre en fête, et découvrez comment comprendre et jouer avec la Touvre, à travers des animations et concerts.
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rue De Coubertin Plaine de jeux Marcel Pagnol Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 50
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English :
5th edition of the Touvre en fête, and discover how to understand and play with the Touvre, through animations and concerts.
L’événement La Touvre en fête Soirée concert Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême