Rendez-vous aux jardins Jardin parfums d’Asie Jardin Parfum d’Asie Magnac-sur-Touvre

Magnac-sur-Touvre

Rendez-vous aux jardins Jardin parfums d’Asie

Jardin Parfum d’Asie 33 rue Jules-Verne Magnac-sur-Touvre Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Visite libre avec découverte d’une multitude de plantes des 4 continents et d’un petit jardin d’inspiration japonaise en évolution. Chaque année, de nouvelles plantes sont installées par les propriétaires passionnés.

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Jardin Parfum d’Asie 33 rue Jules-Verne Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 87 76 56

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English :

Take a self-guided tour and discover a multitude of plants from 4 continents and a small, evolving Japanese-inspired garden. Every year, new plants are installed by the passionate owners.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin parfums d’Asie Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême