Rendez-vous aux jardins Jardin parfums d’Asie Jardin Parfum d’Asie Magnac-sur-Touvre
Rendez-vous aux jardins Jardin parfums d’Asie Jardin Parfum d’Asie Magnac-sur-Touvre vendredi 5 juin 2026.
Magnac-sur-Touvre
Rendez-vous aux jardins Jardin parfums d’Asie
Jardin Parfum d’Asie 33 rue Jules-Verne Magnac-sur-Touvre Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Visite libre avec découverte d’une multitude de plantes des 4 continents et d’un petit jardin d’inspiration japonaise en évolution. Chaque année, de nouvelles plantes sont installées par les propriétaires passionnés.
.
Jardin Parfum d’Asie 33 rue Jules-Verne Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 87 76 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a self-guided tour and discover a multitude of plants from 4 continents and a small, evolving Japanese-inspired garden. Every year, new plants are installed by the passionate owners.
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin parfums d’Asie Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême