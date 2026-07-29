La Traviata en version concert Forum-Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

La Traviata en version concert

Forum-Théâtre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 22:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Les chorales Interlude de Falaise, La Dives à l’unisson de Saint-Pierre en Auge et le chœur Marguerite Rioult de Courseulles-sur- Mer, sous la direction de Camille Nicolas interprèteront La Traviata de Giuseppe Verdi en version concert.

Les chorales Interlude de Falaise, La Dives à l’unisson de Saint-Pierre en Auge et le chœur Marguerite Rioult de Courseulles-sur- Mer, sous la direction de Camille Nicolas interprèteront La Traviata de Giuseppe Verdi en version concert.

Ils seront accompagnés par Fanny Le Roy, pianiste. Solistes Camille Nicolas (soprano), Jérémy Florent (ténor), Nicolas François (baryton).

Concert initialement programmé le 25 juin 2026.

Les billets achetés pour le 25 juin conservent leur validité.

Billets en vente sur Helloasso .

Forum-Théâtre de Falaise Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 22 34 08 72 interlude14700@gmail.com

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English : La Traviata en version concert

The Interlude choir from Falaise, the La Dives à l’unisson choir from Saint-Pierre-en-Auge and the Marguerite Rioult choir from Courseulles-sur-Mer, conducted by Camille Nicolas, will perform a concert version of Giuseppe Verdi’s *La Traviata*.

L’événement La Traviata en version concert Falaise a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Falaise Suisse Normande