Soirée d’été à l’Inattendu Falaise Falaise
vendredi 14 août 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Soirée d’été à l’Inattendu Falaise
555 Boulevard du Pays de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Soirée d’été à l’Inattendu Falaise
L’été s’invite à L’inattendu… et ça promet d’être CHAUD !
Vendredi 14 août
À partir de 20h
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Préparez-vous pour une soirée où soleil, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !
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555 Boulevard du Pays de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 95 56 58
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English : Soirée d’été à l’Inattendu Falaise
Summer Evening at L’Inattendu Falaise
L’événement Soirée d’été à l’Inattendu Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Falaise Suisse Normande
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