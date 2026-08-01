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Soirée d’été à l’Inattendu Falaise Falaise

vendredi 14 août 2026 · Falaise

Soirée d’été à l’Inattendu Falaise Falaise

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
555 Boulevard du Pays de Falaise
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados
Tarif

Falaise

Soirée d’été à l’Inattendu Falaise

555 Boulevard du Pays de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Soirée d’été à l’Inattendu Falaise
L’été s’invite à L’inattendu… et ça promet d’être CHAUD !

Vendredi 14 août
À partir de 20h
Dress code sortez votre MEILLEURE tenue d’été !

Préparez-vous pour une soirée où soleil, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !

Réservez dès maintenant sur linattendu-falaise.fr .   .

555 Boulevard du Pays de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 95 56 58 

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English : Soirée d’été à l’Inattendu Falaise

Summer Evening at L’Inattendu Falaise

L’événement Soirée d’été à l’Inattendu Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Falaise Suisse Normande

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