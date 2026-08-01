Informations pratiques

Falaise

Soirée d’été à l’Inattendu Falaise

555 Boulevard du Pays de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Soirée d’été à l’Inattendu Falaise

L’été s’invite à L’inattendu… et ça promet d’être CHAUD !

Vendredi 14 août

À partir de 20h

Dress code sortez votre MEILLEURE tenue d’été !

Préparez-vous pour une soirée où soleil, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !

Réservez dès maintenant sur linattendu-falaise.fr . .

555 Boulevard du Pays de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 95 56 58

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English : Soirée d’été à l’Inattendu Falaise

Summer Evening at L’Inattendu Falaise

L’événement Soirée d’été à l’Inattendu Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Falaise Suisse Normande