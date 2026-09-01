La Tréporthèque Gendarmerie Gendarmerie Le Tréport
vendredi 25 septembre 2026 · Gendarmerie · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
La Tréporthèque Gendarmerie
Gendarmerie 2 Rue Albert Edward Dixon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 16:30:00
fin : 2026-09-25 18:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Suivez-nous, les vendredis, à différents endroits selon les dates, afin de partager ensemble des
moments d’échanges, de lectures, de jeux.
Durée 2h . Tout public . Accès libre. .
Gendarmerie 2 Rue Albert Edward Dixon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr
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English : La Tréporthèque Gendarmerie
L’événement La Tréporthèque Gendarmerie Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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