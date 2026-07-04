La tricoteuse de mots La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La tricoteuse de mots

Samedi 10 avril 2027 à partir de 16h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 16:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Peut-on tricoter les mots ? Un mot à l’endroit, un mot à l’envers…et l’histoire commence.Enfants

Dans une maison au bout du monde, une femme parle toute seule. Les mots s’accumulent, s’emmêlent, remplissent l’espace. Alors, elle sort ses aiguilles et commence à tricoter. Fil après fil, des récits prennent vie princesses espiègles, princes audacieux, rois un peu étourdis… histoires d’amour, de ruse et d’aventure, où l’imagination ne manque jamais de fil à retordre.







Inspirée par Les Mille et Une Nuits et ses racines libanaises, Layla Darwiche puise dans les traditions du Proche-Orient et ses souvenirs d’enfance. Depuis plus de vingt ans, elle partage ces contes en France et ailleurs. Un moment à vivre ensemble, entre malice, poésie et émerveillement. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Can you knit words? One word %E0 right side up, one word %E0 upside down… and the story begins.

L’événement La tricoteuse de mots Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille