La valise de Taipei 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement
samedi 3 juillet 2027 · 16 Quai De Rive Neuve · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
La valise de Taipei
Du 03/07 au 09/07/2027 du lundi au samedi à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-07-03 14:30:00
fin : 2027-07-09
Date(s) :
2027-07-03
Un spectacle pour enfants à partir de 5 ans de Shih Pei-Yu.
Dans la ville de Taipei, un homme et une femme se retrouvent pour un dîner amoureux. À scooter, ils traversent la ville jusqu’à un marché traditionnel afin d’y choisir les ingrédients de leur repas.
Au fil de leur déambulation, l’atmosphère singulière du marché et les produits emblématiques de taïwan dévoilent toute la saveur de la vie à taipei. À mesure qu’ils cuisinent et préparent les mets, leur complicité se tisse et s’intensifie, ouvrant les portes d’un univers fantasque.
Une fable poétique et rédemptrice, dans laquelle les symboles secrets de la ville viennent imprégner les corps autant que les âmes.
Par la compagnie Flying group
Mise en scène et jeu Shih Pei-Yu ou Carrie
Musique Yu Huan-Fu .
16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A children’s show for ages 5 and up by Shih Pei-Yu.
L’événement La valise de Taipei Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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