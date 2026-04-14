La Vélolycée, Saint-Girons, Saint-Girons

La Vélolycée Mercredi 6 mai, 07h30 Saint-Girons Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T07:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T07:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Pour la quatrième année consécutive, les élèves et les personnels volontaires des lycées de Saint-Girons et de Foix vont se rencontrer à mi-parcours sur la voie verte V81, le mercredi 6 mai. Objectif : promouvoir l’éco-mobilité en toute sécurité, au sein de nos établissements scolaires. Les lycéens éco-délégués, organisateurs de l’évènement depuis 4 ans, ont choisi cette année, de convier l’IME voisin, qui accueille des élèves en situation de handicap, à se joindre à nous. Au programme de cette journée : vélo, musique, rencontres et développement durable.

Saint-Girons Place Popielusko Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie

Rencontre inter-établissements pour promouvoir l’écomobilité scolaire