LA VELOLYCEE, Saint-Girons, Saint-Girons

LA VELOLYCEE Mercredi 6 mai, 08h00 Saint-Girons Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Pour la quatrième année consécutive, les élèves et les personnels volontaires des lycées de Saint-Girons et de Foix vont se rencontrer à mi-parcours sur la voie verte V81, le mercredi 6 mai. Objectif : promouvoir l’éco-mobilité en toute sécurité, au sein de nos établissements scolaires. Les lycéens éco-délégués, organisateurs de l’évènement depuis 2 ans, ont choisi cette année, de convier les lycées professionnels voisins à se joindre à nous ! Au programme de cette journée : musique, rencontres, stands autour du vélo, de la sécurité et du développement durable.

Saint-Girons Esplanade Pierre Mendès-France Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie

Rencontre à vélo sur la voie verte, entre plusieurs lycées, pour promouvoir l’éco-mobilité scolaire en sécurité