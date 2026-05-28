La Vél’Orne Route de Paris Gouffern en Auge

Gouffern en Auge

La Vél’Orne

Route de Paris Magasin Vél’Orne Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée VTT, VTC, VAE avec 3 parcours 25, 35, 45km

Route 2 parcours, 60 et 100 km

Tout public, les mineurs doivent être accompagnés. .

Route de Paris Magasin Vél’Orne Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 98 24 velorne@orange.fr

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English : La Vél’Orne

L’événement La Vél’Orne Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom