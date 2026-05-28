La Vél’Orne Route de Paris Gouffern en Auge
La Vél’Orne Route de Paris Gouffern en Auge dimanche 20 septembre 2026.
Gouffern en Auge
La Vél’Orne
Route de Paris Magasin Vél’Orne Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée VTT, VTC, VAE avec 3 parcours 25, 35, 45km
Route 2 parcours, 60 et 100 km
Tout public, les mineurs doivent être accompagnés. .
Route de Paris Magasin Vél’Orne Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 98 24 velorne@orange.fr
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English : La Vél’Orne
L’événement La Vél’Orne Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom
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