La Vénus électrique 2 lot. Bois d’amour Le Donjon
La Vénus électrique 2 lot. Bois d’amour Le Donjon samedi 20 juin 2026.
Le Donjon
La Vénus électrique
2 lot. Bois d’amour 11 rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Film de Pierre Salvadori avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche
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2 lot. Bois d’amour 11 rue Emile Guillaumin Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Pierre Salvadori with Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche
L’événement La Vénus électrique Le Donjon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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