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La Vénus électrique 2 lot. Bois d’amour Le Donjon

La Vénus électrique 2 lot. Bois d’amour Le Donjon samedi 20 juin 2026.

Lieu : 2 lot. Bois d'amour

Adresse : 11 rue Emile Guillaumin

Ville : 03130 Le Donjon

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 +16 ans

Le Donjon

La Vénus électrique

2 lot. Bois d’amour 11 rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Film de Pierre Salvadori avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche
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2 lot. Bois d’amour 11 rue Emile Guillaumin Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Pierre Salvadori with Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche

L’événement La Vénus électrique Le Donjon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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