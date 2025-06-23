La Vérité Gare du Midi Biarritz

La Vérité

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le retour de la comédie culte de Florian Zeller La Vérité ou l’histoire d’un menteur à qui tout le monde ment !

Sur une mise en scène au cordeau de Ladislas CHOLLAT, nous retrouvons sur les planches une distribution exceptionnelle. La Vérité est une comédie sur le mensonge… Elle raconte l’histoire de Vincent, qui estime qu’il y a beaucoup d’inconvénients à dire la vérité, et beaucoup d’avantages à la taire. Surtout quand il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ? Une comédie pleine de quiproquos, rythmée du début à la fin. Du mensonge et de la mauvaise foi, en veux-tu en voilà ! Stéphane DE GROODT est impayable en menteur abusé. .

