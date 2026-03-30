La Via Musica Naples Baroque ! Rue de la Basilique Sancey

Sancey

La Via Musica Naples Baroque !

Rue de la Basilique Basilique Sainte Jeanne Antide Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

De la basilique de Sancey au chateau de Belvoir, chants grégoriens, messe solennelle, randonnée et repas médiéval en musique vont rythmer cette journée de commémoration. Les ensembles Lux Cantus, Par le Regart et Cristofori ont offert des prestations remarquées, du répertoire médiéval à la musique sacrée napolitaine. Infos, réservation et billetterie en ligne .

Rue de la Basilique Basilique Sainte Jeanne Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33

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English : La Via Musica Naples Baroque !

L’événement La Via Musica Naples Baroque ! Sancey a été mis à jour le 2026-03-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE