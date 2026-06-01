LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Association culture et festivités à Roussas Réauville
LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Association culture et festivités à Roussas Réauville dimanche 28 juin 2026.
Réauville
LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique
Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Airs d’opéra et mélodies françaises en trio
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Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
Opera Arias and French Melodies for Trio
L’événement LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Réauville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes