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LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Association culture et festivités à Roussas Réauville

LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Association culture et festivités à Roussas Réauville dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Association culture et festivités à Roussas

Adresse : 90 route d'Aiguebelle

Ville : 26230 Réauville

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 Tarif réduit adhérents

Réauville

LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique

Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit
adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Airs d’opéra et mélodies françaises en trio
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Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

Opera Arias and French Melodies for Trio

L’événement LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Réauville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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