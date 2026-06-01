LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Association culture et festivités à Roussas Réauville dimanche 28 juin 2026.

Réauville

LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique

Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Airs d’opéra et mélodies françaises en trio

.

Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opera Arias and French Melodies for Trio

L’événement LA VIE ANTÉRIEURE Concert onirique Réauville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes