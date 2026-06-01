Projection-conférence L’Usage du monde , en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film Association culture et festivités à Roussas Réauville
Projection-conférence L’Usage du monde , en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film Association culture et festivités à Roussas Réauville mercredi 24 juin 2026.
Réauville
Projection-conférence L’Usage du monde , en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film
Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville Drôme
Tarif : – – 10 EUR
tarif de soutien
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Voyage entre nature et culture
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Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
A Journey Through Nature and Culture
L’événement Projection-conférence L’Usage du monde , en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film Réauville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes