Projection-conférence L’Usage du monde , en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film Association culture et festivités à Roussas Réauville mercredi 24 juin 2026.

Réauville

Projection-conférence L’Usage du monde , en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film

Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville Drôme

Tarif : – – 10 EUR

tarif de soutien

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Voyage entre nature et culture

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Association culture et festivités à Roussas 90 route d’Aiguebelle Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

A Journey Through Nature and Culture

L’événement Projection-conférence L’Usage du monde , en présence d’Agnès Fouilleux, réalisatrice du film Réauville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes