La vie des coquillages Rue du Castel Trébeurden
La vie des coquillages Rue du Castel Trébeurden jeudi 23 avril 2026.
Trébeurden
La vie des coquillages
Rue du Castel Maison de la Mer Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-07-09 2026-08-13 2026-08-27
Découvrir le fonctionnement de l’écosystème de l’estran (proie, prédateur, déplacements…). Pas de pêche. Zoom sur les coquillages avec leurs coquilles (manipulation, microscope, films). Présence d’un accompagnant adulte souhaitée. Limité à 8 enfants. Pour les enfants de plus de 9 ans. .
Rue du Castel Maison de la Mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37
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English :
L’événement La vie des coquillages Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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