La vie des coquillages Rue du Castel Trébeurden

Trébeurden

La vie des coquillages

Rue du Castel Maison de la Mer Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-07-09 2026-08-13 2026-08-27

Découvrir le fonctionnement de l’écosystème de l’estran (proie, prédateur, déplacements…). Pas de pêche. Zoom sur les coquillages avec leurs coquilles (manipulation, microscope, films). Présence d’un accompagnant adulte souhaitée. Limité à 8 enfants. Pour les enfants de plus de 9 ans. .

Rue du Castel Maison de la Mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La vie des coquillages Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose