La vie du marais, La salorge, Bouin

Informations pratiques

La vie du marais 19 et 20 septembre La salorge Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’ancien office de tourisme, désormais nommé « La Salorge », le collectif Arts en Retz propose une exposition consacrée au marais. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres contemporaines variées, entre tableaux, dessins, sculptures et photographies. Chaque artiste y livre sa propre vision du paysage et met en valeur la beauté du marais à travers différents supports artistiques. Cette exposition colorée réunit les créations de plusieurs artistes et invite à une véritable immersion dans l’univers du marais.

La salorge Rue du Pays de Retz, Bouin Bouin 85230 Vendée Pays de la Loire

À l’ancien office de tourisme, désormais nommé « La Salorge », le collectif Arts en Retz propose une exposition consacrée au marais. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres contemporaines entre y…

©Ville de Bouin