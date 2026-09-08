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La vie du marais, La salorge, Bouin

samedi 19 septembre 2026 · La salorge · Bouin

La vie du marais, La salorge, Bouin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La salorge
Adresse
Rue du Pays de Retz, Bouin
Ville
85230 Bouin
Département
Vendée

La vie du marais 19 et 20 septembre La salorge Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’ancien office de tourisme, désormais nommé « La Salorge », le collectif Arts en Retz propose une exposition consacrée au marais. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres contemporaines variées, entre tableaux, dessins, sculptures et photographies. Chaque artiste y livre sa propre vision du paysage et met en valeur la beauté du marais à travers différents supports artistiques. Cette exposition colorée réunit les créations de plusieurs artistes et invite à une véritable immersion dans l’univers du marais.

La salorge Rue du Pays de Retz, Bouin Bouin 85230 Vendée Pays de la Loire
À l’ancien office de tourisme, désormais nommé « La Salorge », le collectif Arts en Retz propose une exposition consacrée au marais. Les visiteurs pourront découvrir des œuvres contemporaines entre y…

©Ville de Bouin

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