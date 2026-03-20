La vie est une aventure La Vagabonde Paris

Le projet “La Vie est une Aventure” propose aux participants une immersion dans les récits, une initiation au conte, une soirée festive et interactive. Il se décline en deux modules, chacun constitué d’ un atelier d’initiation au conte suivi d’un spectacle de cabaret.

Les participants à l’atelier “Récit et Imaginaire” s’initient au Conte et à la Parole. Cet entrainement à l’ oralité permet ensuite aux participants d’intervenir de façon riche et développée dans le cabaret improvisé pendant lequel deux artistes, le musicien et la conteuse, improviseront des aventures sur les suggestions des participants.

Le projet est proposé avec la participation et la complicité de la médiathèque Marguerite Duras et l’association Tout en Parlant (réunissant voyants, malvoyants et non-voyants).

Samedi 20 juin 2026, de 15h à 19h15, à destination du public déficient visuel, mais également du grand public

Sur réservation auprès de l’association Tout en parlant (toutenparlant@gmail.com ou 06 61 57 28 17) ou de la Vagabonde (06 60 67 72 57 ou contact@lavagabonde.eu)

15-17h : atelier récits improvisés, avec la conteuse Nathalie Léone, à la Vagabonde, 122 rue de Bagnolet

Jeux d’oralité et exercices permettant à chacun et chacune d’élaborer des histoires.

18h-19h15 : cabaret, à la médiathèque Marguerite Duras

La conteuse Nathalie Léone et le musicien Olivier Lerat improvisent des récits d’après les propositions du public (début d’histoire, anecdote, personnages…). Les histoires deviennent aventures, les personnages des héros, le récit prend de l’ampleur, de l’humour de la charpente : chacun, chacune découvre son récit transfiguré en instantané, en conte et musique.

Conte et arts du récit, en partenariat avec l’association La Huppe Galante, la scène la Vagabonde et l’association Tout en parlant, dans le cadre du Mois parisien du handicap

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 19h15

gratuit

Sur réservation auprès de l’association Tout en parlant (toutenparlant@gmail.com ou 06 61 57 28 17) ou de la Vagabonde (06 60 67 72 57 ou contact@lavagabonde.eu)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:15:00+02:00

La Vagabonde 122 rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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