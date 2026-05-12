Charnizay

La vie sous Louis XIII en Sud Touraine

Charnizay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la vie sous Louis XIII en Sud Touraine au début du XVIIᵉ siècle. Au château de Charnizay, les habitants restent marqués par l’assassinat d’Henri IV, tandis que leur seigneur Martin Martineau est mis à contribution pour financer le royaume. Représentations à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.

Découvrez la vie sous Louis XIII en Sud Touraine. En ce début de XVIIème siècle, les habitants du château de Charnizay restent traumatisés par l’assassinat d’Henri IV. Martin Martineau, son nouveau riche seigneur, est très sollicité à participer financièrement à l’économie de la France. .

Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 20 65 11 charnizayhieretaujourdhui@yahoo.com

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English :

Discover life under Louis XIII in southern Touraine in the early 17th century. At Château de Charnizay, the inhabitants are still marked by the assassination of Henri IV, while their lord Martin Martineau is called upon to help finance the kingdom. Performances at 10am, 11am, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm.

L’événement La vie sous Louis XIII en Sud Touraine Charnizay a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire