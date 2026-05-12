Charnizay

Rétrospective historique des courses de côte de Charnizay

Charnizay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

5e rétrospective de la course de côte créée en 1969. Autrefois, les pilotes s’élançaient dans les grands virages du tracé lors d’épreuves chronométrées devenues emblématiques de la commune. Aujourd’hui, cette compétition renaît sous forme de démonstrations sans classement, dans un esprit de passion.

Venez revivre la course de côte Alpine de Charnizay.

Le 8 août, Charnizay accueille la 5e rétrospective de la course de côte créée en 1969. Autrefois, les pilotes s’élançaient dans les grands virages du tracé lors d’épreuves chronométrées devenues emblématiques de la commune. Aujourd’hui, cette compétition renaît sous forme de démonstrations sans classement, dans un esprit de passion et de partage. Les Alpine (TAG) feront revivre le parcours historique pour le plaisir du public. En complément, une exposition Rétro Mécanique présentera vieux tracteurs et moteurs anciens. Une journée conviviale et festive organisée par le comité des fêtes, avec restauration et buvette sur place. .

Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 78 91 37 comite.charnizay@outlook.fr

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English :

5th retrospective of the hillclimb race created in 1969. In the past, drivers would take to the track?s sweeping bends in time trials that have become emblematic of the town. Today, this competition is being revived in the form of unranked demonstrations, in a spirit of passion.

L’événement Rétrospective historique des courses de côte de Charnizay Charnizay a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire