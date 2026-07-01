Spectacle historique, Château, Charnizay

Informations pratiques

Spectacle historique 19 et 20 septembre Château Indre-et-Loire

Une visite par heure, jauge de 30 personnes maximum. Restauration possible sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la vie sous Louis XIII en Sud Touraine. En ce début de XVIIᵉ siècle, les habitants du château de Charnizay restent traumatisés par l’assassinat d’Henri IV. Martin Martineau, son nouveau riche seigneur, est très sollicité à participer financièrement à l’économie de la France.

Château Le Château, 37290 Charnizay Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 91 61 18 https://chateaudecharnizay.com Les premières traces historiques du château remontent au Moyen-Age. Au cours des siècles plusieurs familles se sont succédées au château de Charnizay et y ont fait de nombreux agrandissements et modifications. Aujourd’hui, restauré, il est un lieu d’accueil de tourisme (chambres d’hôtes, gîte, réceptions). Parking

Découvrez la vie sous Louis XIII en Sud Touraine. En ce début de XVIIᵉ siècle, les habitants du château de Charnizay restent traumatisés par l’assassinat d’Henri IV.

©chateau de charnizay