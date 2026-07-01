La Vilaine à portée de pagaies, Base nautique Plaine de Baud, Rennes
jeudi 23 juillet 2026 · Base nautique Plaine de Baud · Rennes
Informations pratiques
La Vilaine à portée de pagaies Jeudi 23 juillet, 14h00 Base nautique Plaine de Baud Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T15:30:00+02:00
Évadez-vous au fil de l’eau et découvrez la Vilaine comme vous ne l’avez jamais vue. Offrez-vous une parenthèse de fraîcheur et de nature, en plein cœur de la ville. Que vous soyez sportif débutant ou confirmé, senior en quête de tranquillité ou en situation de handicap, cette expérience est accessible à toutes et tous.
Organisé par Harmony Pagaies
Base nautique Plaine de Baud 35 rue Jean Marie Huchet, Rennes Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Évadez-vous au fil de l’eau et découvrez la Vilaine comme vous ne l’avez jamais vue.
Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole
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