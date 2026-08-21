La villa « Les Tilleuls », Joseph Puig, Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, Perpignan

Informations pratiques

La villa « Les Tilleuls », Joseph Puig Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Pyrénées-Orientales

Visites guidées gratuites sur réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:00 à 18:00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez la villa Les Tilleuls, remarquable demeure Belle Époque nichée dans un écrin botanique, à l’occasion d’une visite guidée. Vous pourrez également explorer le musée des monnaies et médailles Joseph Puig, qui présente une exceptionnelle collection permanente de monnaies antiques, modernes et contemporaines, ainsi que sa nouvelle exposition temporaire.

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 42 Avenue de Grande-Bretagne, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie +33468623764 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/musee-des-monnaies-et-medailles-joseph-puig En 1926, Joseph Puig lègue à la ville de Perpignan sa collection de monnaies et médailles, ainsi que la « Villa les Tilleuls », avec, comme volonté, que cet immeuble ne reçoive aucune autre affectation que celle d’être aménagé en musée. La collection léguée par Joseph Puig était composée de quelques 30.000 monnaies, médailles et objets numismatiques. La ville l’a enrichie et a fait de ce fonds l’un des plus importants de France : le musée possède aujourd’hui 45.000 pièces de toutes les époques et de tous les pays, depuis les premières monnaies jusqu’à l’euro. Gare ferroviaire et routière à 10 minutes à pied.

La villa Les Tilleuls, écrin botanique et architectural de style Belle Époque se dévoilera lors d’une visite guidée. Découvrez à cette occasion son musée de monnaies et médailles Joseph Puig : une de…

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