UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

SPECTACLE MATIÈRE GRISE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

samedi 29 août 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan

SPECTACLE MATIÈRE GRISE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

SPECTACLE MATIÈRE GRISE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 17 – 17 – 17

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Au musée Hyacinthe Rigaud
  .

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud

L’événement SPECTACLE MATIÈRE GRISE Perpignan a été mis à jour le 2026-08-05 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)