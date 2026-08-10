AGENDA · Perpignan
SPECTACLE MATIÈRE GRISE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
samedi 29 août 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
SPECTACLE MATIÈRE GRISE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 17 – 17 – 17
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Au musée Hyacinthe Rigaud
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Musée Hyacinthe Rigaud
L’événement SPECTACLE MATIÈRE GRISE Perpignan a été mis à jour le 2026-08-05 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- LES AVENTURES DE GULLIVER LE CHAT LA BOITE A RIRE Perpignan 10 août 2026
- 24ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN Perpignan 10 août 2026
- CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON Perpignan 11 août 2026
- PARTAGE DE SCÈNES PAR PLUSIEURS ARTISTES TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 12 août 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan 13 août 2026