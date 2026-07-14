AGENDA · Perpignan
CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON Perpignan
mardi 11 août 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON
1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
.
1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 carillon.perpignan@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Saint-Jean-Baptiste Cathedral
L’événement CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON Perpignan a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- Z project, Le Nautilus, Perpignan 14 juillet 2026
- QUAND LE HASARD DESSINE MUSÉE DES TOUT-PETITS Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 15 juillet 2026
- Soirée Jeux : Echec & Poker, Le Nautilus, Perpignan 15 juillet 2026
- STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan 16 juillet 2026
- ROUGE SACRÉ, ROUGE PROFANE. LE VIN, DE L’IMAGE AU GOÛT ÉVÈNEMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 16 juillet 2026