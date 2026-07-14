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AGENDA · Perpignan

CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON Perpignan

mardi 11 août 2026 · Perpignan

CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Rue de l'Horloge
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON

1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
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1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  carillon.perpignan@orange.fr

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English :

? Saint-Jean-Baptiste Cathedral

L’événement CONCERT DE MONIKA KAZMIERCZAK FESTIVAL DE CARILLON Perpignan a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN TOURISME

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