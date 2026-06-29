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L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan dimanche 9 août 2026.

Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:45:00
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:45:00
fin : 2026-08-09 19:15:00

Date(s) :
2026-08-09

Au Musée Hyacinthe Rigaud, Sabrina Médita vous accompagne dans une médiation intuitive, accessible à tous, au cœur des œuvres de l’exposition permanente.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, Sabrina Médita will guide you through an intuitive meditation—open to everyone—amid the works in the permanent exhibition.

L’événement L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

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