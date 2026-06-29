L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan dimanche 9 août 2026.
Perpignan
L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:45:00
fin : 2026-08-09 19:15:00
Date(s) :
2026-08-09
Au Musée Hyacinthe Rigaud, Sabrina Médita vous accompagne dans une médiation intuitive, accessible à tous, au cœur des œuvres de l’exposition permanente.
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Hyacinthe Rigaud Museum, Sabrina Médita will guide you through an intuitive meditation—open to everyone—amid the works in the permanent exhibition.
L’événement L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan 29 juin 2026
- VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan 2 juillet 2026
- VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- PLEIN CIEL SUR LES COLLECTIONS VISITE GUIDÉE ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 4 juillet 2026