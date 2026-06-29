INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan
INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan mardi 21 juillet 2026.
Perpignan
INSECTES ET COMPAGNIE
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 12 Rue Fontaine Neuve Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Au Muséum d’Histoire Naturelle, plongez dans l’univers fascinant des insectes, ces êtres discrets qui règnent sur la planète depuis plus de 400 millions d’années.
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MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 12 Rue Fontaine Neuve Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Muséum d?Histoire Naturelle, dive into the fascinating world of insects, discreet creatures that have ruled the planet for over 400 million years.
L’événement INSECTES ET COMPAGNIE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME
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