INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan

Perpignan

INSECTES ET COMPAGNIE

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 12 Rue Fontaine Neuve Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Au Muséum d’Histoire Naturelle, plongez dans l’univers fascinant des insectes, ces êtres discrets qui règnent sur la planète depuis plus de 400 millions d’années.

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MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 12 Rue Fontaine Neuve Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Muséum d?Histoire Naturelle, dive into the fascinating world of insects, discreet creatures that have ruled the planet for over 400 million years.

L’événement INSECTES ET COMPAGNIE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME