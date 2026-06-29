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INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan

INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan

INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan mardi 21 juillet 2026.

Lieu
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
Adresse
12 Rue Fontaine Neuve
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

INSECTES ET COMPAGNIE

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 12 Rue Fontaine Neuve Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Au Muséum d’Histoire Naturelle, plongez dans l’univers fascinant des insectes, ces êtres discrets qui règnent sur la planète depuis plus de 400 millions d’années.
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MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 12 Rue Fontaine Neuve Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Muséum d?Histoire Naturelle, dive into the fascinating world of insects, discreet creatures that have ruled the planet for over 400 million years.

L’événement INSECTES ET COMPAGNIE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME

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