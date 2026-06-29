MUSÉE DES TOUT-PETITS LE POUVOIR DU TRAIT NOIR Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
MUSÉE DES TOUT-PETITS LE POUVOIR DU TRAIT NOIR Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan mercredi 22 juillet 2026.
Perpignan
MUSÉE DES TOUT-PETITS LE POUVOIR DU TRAIT NOIR
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12 2026-09-16
Partagez une première approche ludique et sensorielle de l’art avec Joan Mir?´ lors de cette visite suivie d’un atelier créatif.
Juillet, Août et Septembre: les mercredis 22 juillet, 12 août et 16 septembre à 15h30. …
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Share a fun, sensory introduction to art with Joan Miró during this tour, followed by a creative workshop.
July, August, and September: Wednesdays, July 22, August 12, and September 16 at 3:30 p.m. …
L’événement MUSÉE DES TOUT-PETITS LE POUVOIR DU TRAIT NOIR Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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