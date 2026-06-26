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VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan

mardi 21 juillet 2026 · HÔTEL PAMS · Perpignan

VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
HÔTEL PAMS
Adresse
18 Rue Émile Zola
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS

HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-13

Une soirée d’exception à ‘Hôtel Pams !
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HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

An exceptional evening at the Hôtel Pams!

L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME

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