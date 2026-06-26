VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS

HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-13

Une soirée d’exception à ‘Hôtel Pams !

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HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An exceptional evening at the Hôtel Pams!

L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME