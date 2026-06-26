AGENDA · Perpignan
VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan
mardi 21 juillet 2026 · HÔTEL PAMS · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS
HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-13
Une soirée d’exception à ‘Hôtel Pams !
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HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An exceptional evening at the Hôtel Pams!
L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME
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