LES AVENTURES DE GULLIVER LE CHAT LA BOITE A RIRE Perpignan
lundi 10 août 2026 · LA BOITE A RIRE · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LES AVENTURES DE GULLIVER LE CHAT
LA BOITE A RIRE 113 avenue du Palais des expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-10
Un spectacle pour les enfants de 3 à 10 ans de et par la Compagnie Des Deux Fous.
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LA BOITE A RIRE 113 avenue du Palais des expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 laboitearire66@orange.fr
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English :
A show for children ages 3 to 10, presented by the Compagnie Des Deux Fous.
L’événement LES AVENTURES DE GULLIVER LE CHAT Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT66
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