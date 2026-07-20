ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ? L’Art et les Mots Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ?

L’Art et les Mots 13 Rue Paul Massot Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 30

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

A l’Art et les Mots, Atelier d’écriture créative en petit groupe.

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L’Art et les Mots 13 Rue Paul Massot Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92 ateliersdecriture.66@gmail.com

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English :

At L’Art et les Mots, a small-group creative writing workshop.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ? Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN TOURISME