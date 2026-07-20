ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ? L’Art et les Mots Perpignan
vendredi 7 août 2026 · L'Art et les Mots · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ?
L’Art et les Mots 13 Rue Paul Massot Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 30
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
A l’Art et les Mots, Atelier d’écriture créative en petit groupe.
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L’Art et les Mots 13 Rue Paul Massot Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92 ateliersdecriture.66@gmail.com
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English :
At L’Art et les Mots, a small-group creative writing workshop.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DE QUELLE COULEUR EST TON CIEL BLEU ? Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN TOURISME
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