CENDRILLON OPÉRA D’ÉTÉ Rue des Archers Perpignan
jeudi 30 juillet 2026 · Rue des Archers · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
CENDRILLON OPÉRA D’ÉTÉ
Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Opéra d’été Diffusion sur écran géant Cendrillon
.
Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What’s on at the Opera? Screening on the giant screen: Cinderella
L’événement CENDRILLON OPÉRA D’ÉTÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 29 juillet 2026
- BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA Quai Sadi Carnot Perpignan 30 juillet 2026
- REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan 31 juillet 2026
- TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 1 août 2026
- AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan 1 août 2026