SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan mercredi 29 juillet 2026.

Perpignan

SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Au musée Hyacinthe Rigaud, vivez une expérience inédite entre sophrologie et contemplation.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, enjoy a unique experience that blends sophrology and contemplation.

L’événement SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66