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SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Au musée Hyacinthe Rigaud, vivez une expérience inédite entre sophrologie et contemplation.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, enjoy a unique experience that blends sophrology and contemplation.

L’événement SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

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