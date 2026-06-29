SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan mercredi 29 juillet 2026.
Perpignan
SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Au musée Hyacinthe Rigaud, vivez une expérience inédite entre sophrologie et contemplation.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
At the Hyacinthe Rigaud Museum, enjoy a unique experience that blends sophrology and contemplation.
L’événement SOPHROLOGIE VIVRE LE MUSÉE, EXPLORER LES ŒUVRES AUTREMENT Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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