Sarah Dakhlaoui en concert, Le Nautilus, Perpignan
mardi 21 juillet 2026 · Le Nautilus · Perpignan
Informations pratiques
Sarah Dakhlaoui en concert Mardi 21 juillet, 20h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00
Sarah Dakhlaoui propose avec Taranïm un solo intime entre musiques sacrées et musiques du monde. Portée par la voix, le oud, le bendir, l’awicha et la shruti-box, elle mêle poésie, chants traditionnels et compositions originales dans une traversée sensible et hypnotique.
Ouverture des portes 19h
Concert 20h30
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Sarah Dakhlaoui propose avec Taranïm un solo intime entre musiques sacrées et musiques du monde.
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