Sarah Dakhlaoui en concert, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Sarah Dakhlaoui en concert Mardi 21 juillet, 20h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T22:00:00+02:00

Sarah Dakhlaoui propose avec Taranïm un solo intime entre musiques sacrées et musiques du monde. Portée par la voix, le oud, le bendir, l’awicha et la shruti-box, elle mêle poésie, chants traditionnels et compositions originales dans une traversée sensible et hypnotique.

Ouverture des portes 19h

Concert 20h30

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Sarah Dakhlaoui propose avec Taranïm un solo intime entre musiques sacrées et musiques du monde.